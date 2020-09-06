الشرطة البريطانية: مقتل رجل وإصابة 7 آخرين في سلسلة حوادث طعن في برمنغهام

أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الأحد، أن رجلا قتل وأصيب آخر وامرأة بجروح خطيرة، بالإضافة إلى إصابة 5 أخرين في سلسلة من حوادث الطعن في برمنجهام بوسط إنجلترا.

وقالت شرطة ويست ميدلاندز "يمكننا الآن أن نؤكد أننا بدأنا تحقيقا في جريمة قتل عقب أحداث الليلة الماضية".

وأضافت "رجل توفي وأصيب رجل وامرأة بجروح خطيرة. وأصيب 5 آخرون أيضا".

#BREAKING | We can now confirm that we have launched a murder investigation following last night's events. A man has died and another man and a woman have suffered serious injuries. Five others have also been injured. Full story ⬇️https://t.co/zM79l7hJWV — West Midlands Police (@WMPolice) September 6, 2020

وفي وقت سابق، أصدرت شرطة ويست ميدلاندز بيانا، جاء فيه "يمكننا أن نؤكد أنه في حوالي الساعة 12:30 من صباح اليوم تم استدعاؤنا لتقارير عن حادث طعن في وسط مدينة برمنغهام".

وتابع البيان "تم الإبلاغ عن عدد من عمليات الطعن الأخرى في المنطقة بعد فترة وجيزة".

وأوضح "نحن على علم بوجود عدد من الجرحى، لكن في الوقت الحالي لسنا في وضع يسمح لنا بتحديد عدد الجرحى أو مدى خطورتها".

وقالت الشرطة "في هذه المرحلة المبكرة لن يكون من المناسب التكهن بأسباب الحادث".

وفرضت قوات الأمن الأطواق الأمنية حول أماكن عمليات الطعن وأغلقت بعض الطرق المؤدية لها.