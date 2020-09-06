الموجة الثانية... تحذير لسكان اليابان من إعصار هايشن

يحذر خبراء الأرصاد الجوية سكان اليابان من أن إعصار "هايشن" قد يكون أقوى من تأثير الإعصار مايساك، الذي ضرب بريموري الروسية في وقت سابق.

طلب خبراء الأرصاد الجوية من شعب اليابان الاستعداد مسبقا للكارثة القادمة. إذ يقترب إعصار هايشن من البلاد، الذي اعتبر الخبراء قوته "قوة غير عادية". وتلقى ما يقرب من 19 ألف شخص في جنوب وجنوب غرب اليابان إخطارا بالإخلاء الفوري بسبب اقتراب إعصار هايشن القوي.

وذكرت قناة NHK أن أكثر من 100 ألف شخص أوصوا بمغادرة منازلهم.

يذكر أن سرعة الرياح يمكن أن تصل من 50 إلى 70 مترا في الثانية. من المفترض أن يضرب الإعصار جزيرة كيوشو بحلول ليلة الاثنين.

وتم إغلاق العديد من المتاجر والمدارس والمصانع في اليابان الآن.

قبل يومين، ضرب إعصار مايساك البلاد. ومر عشرات المنازل، وترك قرى بأكملها دون كهرباء. ثم غادر "مايساك" إلى بريموري.