الخارجية البولندية تنفي بيانات عن محادثة هاتفية بين وارسو وبرلين حول "تسميم" نافالني

أعلن رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، الأسبوع الماضي، اعتراض المحادثة بين وارسو وبرلين حول الوضع حول نافالني، ووعد بنقل التسجيل إلى الخدمات الخاصة الروسية. يوم الجمعة، بثت قناة "او إن تي" التلفزيونية الحكومية البيلاروسية تسجيلًا صوتيًا اعترضته مينسك لمحادثة بين برلين ووارسو حول "تسميم" زعيم المعارضة الروسية، أليكسي نافالني، حيث قال ممثل ألمانيا في المحادثة إن تأكيد "التسميم" ليس مهمًا جدًا، لأن "جميع الأساليب جيدة" في الحرب.

وصرح المكتب الصحفي لوزارة الخارجية البولندية لوكالة "سبوتنيك" قائلاً: "نحن ندحض التقارير البيلاروسية التي تحدثت عن حدوث محادثة هاتفية على خط وارسو-برلين، حيث كان من المفترض أن تعترف سلطات الدولتين بأنه لم يحدث تسمم لأليكسي نافالني".

تم نقل نافالني إلى المستشفى في أومسك في 20 أغسطس بعد مرضه على متن الطائرة. بناءً على نتائج الفحوصات، أطلق أطباء أومسك التشخيص الرئيسي على الاضطرابات الأيضية، والتي تسببت في انخفاض حاد في نسبة السكر في الدم. لم يتضح بعد سبب ذلك، لكن وفقًا لأطباء أومسك، لم يتم العثور على سموم في دم نافالني وبوله.

وكان نافالني قد تعرض لوعكة صحية مفاجئة، يوم 20 آب/أغسطس الماضي، بعد إقلاع طائرة كانت تقله من أومسك إلى موسكو، ما أجبر الطائرة على الهبوط الاضطراري ونقله إلى مركز العناية المركزة في مدينة تومسك، ويخضع حاليًا للعلاج في عيادة "شاريته" في برلين.