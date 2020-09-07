الرئاسة الفرنسية: ماكرون سيجتمع مع رئيس وزراء اليونان لمناقشة موضوعات تتعلق بشرقي المتوسط

أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الاثنين، أن فرنسا ستستضيف قمة تضم البرتغال وإسبانيا وإيطاليا وقبرص ومالطة واليونان يوم 10 سبتمبر/ أيلول المقبل، وسيجتمع الرئيس الفرنسي خلال القمة مع نظيره اليوناني لمناقشة موضوعات تتعلق بشرقي المتوسط بما في ذلك العلاقات مع تركيا.

باريس - سبوتنيك. وجاء في بيان الرئاسة الفرنسية: "سيجتمع الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون مع رئيس وزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس خلال القمة لمناقشة موضوعات تتعلق بشرق المتوسط بما في ذلك العلاقات مع تركيا".

وهناك خلاف شديد بين تركيا واليونان حول نطاق الجرف القاري لكل منهما. وتفاقم بعدما أرسلت تركيا سفينة تنقيب في مياه متنازع عليها ترافقها سفن حربية، بعد أيام من اتفاق بحري بين اليونان ومصر أغضب أنقرة.

وتصاعدت التوترات في الأسابيع الأخيرة بين اليونان وتركيا في مياه شرقي البحر المتوسط، إذ واصلت تركيا جهود استكشاف للغاز ومددت آجل عمل سفن التنقيب بالمنطقة والتي صاحبها سفنا حربية من البحرية التركية لحمايتها.

وأجرى الأسطولان البحريان للبلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي "الناتو" (تركيا واليونان) تدريبات منفصلة بالقرب من بعضهما بعضا جنوب جزيرة كريت في عرض متبادل للقوة.