تحرك مشترك للقوات البحرية والجوية والبرية الإيرانية في مضيق هرمز وبحر عمان

أعلن الجيش الإيراني، عن انطلاق المراحل الرئيسية لمناورات "ذوالفقار" المشتركة، غدا الخميس في المياه الجنوبية لمدة 3 أيام، لافتا إلى مشاركة الغواصة "فاتح" والطائرة المسيرة "سيمرغ" للمرة الأولى.

وقال مساعد القائد العام للجيش الإيراني للشؤون التنسيقية الأدميرال حبيب الله سياري، إن "المراحل الرئيسية لهذه المناورات ستجري بمشاركة وحدات من القوات البحرية والجوية والبرية وقوة الدفاع الجوي للجيش في منطقة مساحتها 2 مليون كم مربع في نطاق مياه شرق مضيق هرمز وسواحل مكران وبحر عمان وشمال المحيط الهندي حتى المدار 10 درجة شمالي"، حسب وكالة "فارس".

وأشار حبيب الله سياري، إلى أن "هذه المناورات ستجري في إطار 3 مراحل وهي الاستخبارية والتكتيكية واستعراض القدرات"، مضيفا أن "القطع البحرية العائمة والغواصات والطائرات ستشارك في هذه المناورات ومن اهمها الغواصة الوطنية "فاتح"."

وأوضح أن "هذه المناورات الكبرى ستعرض جانبا من قدرات واستعدادات جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية للمواجهة على المستوى الحقيقي"، مضيفا أن "الارتقاء بالقدرات القتالية في الأصعدة البحرية والجوية والبرية والدفاع الجوي في تنفيذ المناورات المشتركة ومواجهة التهديدات الآتية من خارج المنطقة، مع تمرين الخطط العملانية والاطمئنان إلى قدرتها على التصدي الساحق لأي عدوان محتمل، تعد من أهداف هذه المناورات".

وقال حبيب الله سياري، إن "العدو سيواجه ساحة معركة واسعة في حال ارتكابه أي خطأ استراتيجي تجاه إيران"، مؤكدا أنه "في حال ارتكاب العدو أي خطأ استراتيجي تجاه إيران فإن رد طهران وجغرافية الحرب لن يقتصرا على منطقة غرب آسيا".