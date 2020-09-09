وزير الدفاع: قد يتم انتخاب رئيس الوزراء الياباني الجديد في أكتوبر

قال وزير الدفاع الياباني تارو كونو، اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر عبر الإنترنت في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) في واشنطن، إنه من المحتمل انتخاب رئيس وزراء اليابان الجديد في أكتوبر/تشرين الأول.

وقال كونو، اليوم الأربعاء:

"الاثنين المقبل، سيتم انتخاب زعيم جديد للحزب الديمقراطي الليبرالي (الحزب الليبرالي الديمقراطي)، ويوم الأربعاء سننتخب رئيسًا للوزراء، وربما يكون هناك تعديل حكومي مساء الأربعاء، ونتوقع انتخابات عامة مبكرة، ربما في شهر أكتوبر تقريبًا.

وبحسب قوله: "سيكون هناك رئيس وزراء جديد ينتخب من قبل الشعب قبل الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة".

يذكر أنه ستجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 3 نوفمبر.

وأعلن رئيس الوزراء شينزو آبي رسميًا رغبته في التنحي لأسباب صحية. حيث يعاني من التهاب القولون التقرحي، وهو التهاب مزمن في الغشاء المخاطي للأمعاء الغليظة، مصحوبًا بألم شديد.

ودفعه هذا المرض لتقديم استقالته في عام 2007، بعد عام من انتخابه رئيساً للوزراء. ومع ذلك، استقرت حالته، وفي عام 2012 أصبح مرة أخرى رئيس وزراء البلاد.