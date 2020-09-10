لوكاشينكو يلتقي بالسفير الروسي

التقى رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو مع السفير الروسي لدى الجمهورية دميتري ميزنتسيف، اليوم الخميس، شكره على تنظيم عمل وسائل الإعلام الروسية في بيلاروسيا، حسب تقارير وكالة "بيلتا" الحكومية.

وبحسب الوكالة، أعرب لوكاشينكو عن امتنانه لميزينتسيف على أنشطته و "تنظيم عمل الإعلام الروسي في بيلاروسيا".

وقال الرئيس "لقد فعلتم حرفيا الكثير في هذه الأشهر ما لم يفعله السفراء السابقين في سنوات. وإن شاء الله أن يستمر السفير الروسي في العمل بهذه الطريقة. نحن راضون عن ذلك".