أعلن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، اليوم الخميس، توريد 100 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك V" إلى أمريكا اللاتينية.

وقال دميتريف في مؤتمر عبر الفيديو مع دول أمريكا اللاتينية: "تم بالأمس الاتفاق على توريد 32 مليون جرعة إلى المكسيك، وغدا سنعلن عن توريد نحو 100 مليون جرعة لدول أمريكا اللاتينية".

وأعلن صندوق الاستثمار الروسي، يوم أمس الأربعاء، الموافقة على توريد 32 مليون جرعة من اللقاح الروسي "سبوتنيك V"، ضد فيروس كورونا المستجد إلى المكسيك.

وكان مدير معهد غامالي، ألكسندر غينتسبورغ، قال يوم أمس أيضا، إن التطعيم الشامل ضد فيروس كورونا، كجزء من دراسات ما بعد التسجيل للقاح الروسي، سيبدأ في موسكو، كما هو مخطط، اعتبارًا من 5 أكتوبر/ تشرين الأول، وسيتم تسليم عقار اللقاح نفسه إلى عيادات ومستشفيات العاصمة بحلول نهاية الأسبوع.

وفي اليوم نفسه، أعلنت نائبة عمدة موسكو لشؤون التنمية الاجتماعية، أناستاسيا راكوفا، عن بدء تطعيم سكان موسكو، في إطار دراسة ما بعد تسجيل اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

وقالت راكوفا، خلال مؤتمر صحفي: "اليوم هو يوم مهم ليس فقط للمدينة، ولكن للبلاد أجمع، كجزء من دراسة ما بعد التسجيل، بدأ التطعيم ضد (كوفيد-19) لأول مواطنين في موسكو. سيسمح لنا ذلك بالاقتراب من اللحظة التي سيكون فيها اللقاح متاحًا للجميع. تم تطعيم أول المشاركين في الدراسة اليوم".

وتعتبر روسيا أول دولة في العالم سجلت لقاحا مضادا لفيروس كورونا المستجد وأطلق عليه اسم "سبوتنيك V" تيمنا باسم أول قمر صناعي في العالم أطلقه الاتحاد السوفيتي عام 1957.