"روسيا لا تمتلك مثل هذه الأسلحة"... ترامب يصف الجيش الأمريكي بـ"الأقوى"

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن الولايات المتحدة تملك أسلحة لا توجد لدى روسيا والصين، مضيفا بأن الجيش الأمريكي هو الأقوى.

وفي لقاء مع مناصريه في ميشيغان، تحدث الرئيس الأمريكي عن أنظمة صواريخ وأسلحة لايمتلكها سوى الجيش الأمريكي، قائلا:

"لدينا أنظمة صواريخ وأسلحة لم تروها من قبل، ولا يمتلكها الرئيس الصيني، شي جين بينغ، ولا بوتين، ليس لديهم مثل ما نملك".

كما وصف ترامب الأشخاص الذين تحدثوا عن إفشائه للأسرار بالمرضى.

مضيفا "أريد أن أقول بأن الجيش الأمريكي هو الأقوى".

هذا، وتعرض ترامب لانتقادات بسبب حديثه، في مقابلة مع الصحفي بوب وودوارد، حول وجود بعض الأسلحة السرية القوية في الولايات المتحدة.