بومبيو: وصلت إلى الدوحة من أجل مفاوضات سلام مهمة

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الجمعة، أنه وصل إلى الدوحة من أجل القيام بمفاوضات سلام مهمة.

وجاء في التغريدة: "وصلت إلى الدوحة من أجل مفاوضات سلام مهمة لأفغانستان. يستحق شعب أفغانستان دولة ليست في حالة حرب، ونحن هنا لدعمهم في رسم خارطة طريق لمستقبل سلمي".

Good to be in Doha for important Afghanistan peace negotiations. The people of Afghanistan deserve a country that isn't at war, and we are here to support them in building a roadmap to a peaceful future. pic.twitter.com/fdwo8x0gwE — Secretary Pompeo (@SecPompeo) September 11, 2020

​ورحب وزير الخارجية الأمريكي مؤخرا، بمحادثات السلام "التاريخية" التي طال انتظارها بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان.

جاءت تصريحات بومبيو، في وقت متأخر الليلة الماضية، وهو في طريقه لحضور افتتاح المحادثات في العاصمة القطرية الدوحة.

وتحاول الولايات المتحدة تسهيل المفاوضات بين الجانبين المتحاربين منذ أن وقعت اتفاقا مع المتشددين في فبراير/ شباط، يتعلق بانسحاب قواتها من أفغانستان، لكن العملية تأخرت بسبب خلافات بشأن إطلاق سراح سجناء، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وقال بومبيو للصحفيين، بعد وقت قصير من إقلاعه من واشنطن مساء أمس الخميس: "لقد استغرقنا وقتا أطول مما كنت أتمنى... لنصل إلى هنا، لكننا نتوقع صباح السبت... أن يجلس الأفغان على الطاولة معا لإجراء مناقشات شائكة حول كيفية المضي قدما ببلدهم". وأضاف "(إنه أمر) تاريخي حقا".