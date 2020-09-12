فيروس كورونا يتسبب في طرد 8800 طفل من أمريكا

قامت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بطرد نحو 8 آلاف و800 طفل مهاجر لم يكن معهم أحد من ذويهم، بعد ضبطهم على الحدود الأمريكية المكسيكية منذ 20 مارس/آذار.

وبحسب وكالة "رويترز"، تأتي هذه الخطوة بموجب قواعد تهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، طبقا لوثائق قدمتها وزارة العدل.

وامتنعت الإدارة عن كشف الأرقام منذ يونيو/حزيران، عندما قالت إن نحو ألفي طفل تم طردهم.

وقال مدافعون عن الهجرة إنه من المرجح خضوع كثيرين آخرين لهذه القواعد، لكن نطاق عمليات الطرد لم يكن واضحا حتى أمس الجمعة.

وطبقت الإدارة قوانين حدودية جديدة في 21 مارس ألغت إجراءات استمرت عقودا بموجب قوانين تهدف إلى حماية الأطفال من الاتجار بالبشر، ومنحهم فرصة لتقديم طلب للجوء لأمريكا لإحدى محاكم الهجرة في الولايات المتحدة.

وقالت الإدارة إن هذه القواعد الطارئة تهدف إلى تفادي تفشي فيروس كورونا داخل منشآت ايواء المهاجرين، وبين سكان الولايات المتحدة.

وأوردت الحكومة هذه الأرقام في ملف قدمته وزارة العدل إلى الدائرة التاسعة من محكمة الاستئناف الأمريكية، ومقرها سان فرانسيسكو، للاعتراض على أمر صدر في الرابع من سبتمبر/أيلول بالكف عن احتجاز الأطفال في فنادق قبل طردهم.