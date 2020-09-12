نزارباييف يبحث مع وزير الخارجية الصيني العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون

أكد الرئيس الكازاخستاني السابق، رئيس مجلس الأمن القومي للجمهورية، نورسلطان نزارباييف، أنه اجتمع مع وزير الخارجية الصينيغ وانغ اي وبحث معه العلاقات بين الدولتين، بما في ذلك ضمن منظمة شانغهاي للتعاون

ألماطا - سبوتنيك. ونقل المكتب الصحفي عن الرئيس السابق قوله:

"لقد وقعنا اتفاقية حول حسن الجوار، والصداقة، التعاون، وقمنا بتسوية جميع الشؤون التي تخص الحدود، لم تكن هناك أي مشاكل في علاقاتنا ويجب أن يستمر الأمر كذلك".

وأضاف نزارباييف: "كازاخستان تدعم جميع مبادرات الصين، ومن بينها مبادرة "الطريق والحزام"، التي أعلن عنها الرئيس الصيني شي جين بينغ في كازاخستان".

من جانبه أشاد وزير الخارجية الصيني بإنجازات كازاخستان وشكر نزارباييف على جهوده في تعزيز العلاقات الثنائية، ونقل لنزارباييف تحية الرئيس الصيني شي جين بينغ.