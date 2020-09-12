تركمانستان مستعدة لتقديم ساحة للمفاوضات الأفغانية

أعلن نائب رئيس وزراء تركمانستان، وزير خارجية الدولة، رشيد ميريدوف، أن بلاده مستعدة لاستضافة المفاوضات بين الجهات الأفغانية بشأن التسوية السلمية، وتقديم مساحة سياسية لها.

موسكو- سبوتنيك. وألقى وزير الخارجية التركماني كلمة خلال مؤتمر عبر الفيديو للمفاوضات بين الجهات الأفغانية التي انطلقت في العاصمة القطرية الدوحة.

وجاء في بيان وزارة الخارجية: "أكد وزير الخارجية التركماني خلال اللقاء أن عشق أباد مستعدة لدعم تقدم العملية السلمية في أفغانستان التي تهدف للمساهمة في تعزيز الأمن والاستقرار".

وأكد الوزير أن "تركمانستان كانت على الدوام تدعو للتسوية جميع المسائل الخلافية حصرا من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية، وأن بلاده مستعدة للمشاركة في عملية التفاوض بما في ذلك من خلال تقديم مساحة سياسية لذلك".

وأشار ميريدوف إلى أهمية تعزيز التكامل الاقتصادي مع أفغانستان من خلال مشاريع البنية التحتية الكبيرة في مختلف المجالات، ولا سيما في مجال الطاقة والنقل والاتصالات والصناعة. وفي هذا الصدد، شدد على "دور تركمانستان، التي تشارك بالفعل في مشروع خط أنابيب تركمانستان-أفغانستان-باكستان والمساهمة في تطوير اتصالات السكك الحديدية، وكذلك تقديم المساعدة الإنسانية للبلاد.