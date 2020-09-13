أنقذتهم ناقلة نفط بعد 40 يوما في البحر… إيطاليا توافق على استقبال 25 مهاجرا

قالت منظمة غير الحكومية اليوم السبت إن إيطاليا وافقت على استقبال مجموعة من المهاجرين كانوا عالقين على ناقلة نفط في عرض البحر المتوسط لأكثر من شهر.

وأضاف بيان منظمة (ميديتيرانيا) أن المهاجرين وعددهم 25 والذين ما زالوا على متن الناقلة سيصلون إلى ميناء مدينة بوزالو في صقلية بجنوب إيطاليا لاعتبارت طبية مما يضع نهاية لهذا "الكابوس"، بحسب رويترز.

The Maersk Etienne has finally been able to transfer the 27 migrants it rescued to an Italian NGO ship. Hopefully they will be allowed to land in Italy. But this month-long ordeal shouldn't have been necessary. The EU needs to share responsibility quickly. https://t.co/3sBRF0qy3T pic.twitter.com/JQOboiaqFf — Kenneth Roth (@KenRoth) September 11, 2020

وأمس الجمعة، جرى نقل المهاجرين إلى سفينة ماري جونيو الإيطالية التابعة لمؤسسة (ميديتيرانيا)، وذلك بعد أن ظلوا في عرض البحر قبالة سواحل مالطا على متن ناقلة النفط (ميرسك إتيان)، التي تديرها شركة (ميرسك تانكرز) منذ أغسطس/ آب.

Rescued migrants to disembark in Italy after 39 days at sea https://t.co/7q3TsVrgGF pic.twitter.com/NO6THeQdJ7 — CNA (@ChannelNewsAsia) September 12, 2020

وبعد عملية النقل، قالت شركة (ميديتيرانيا) إن من كانوا على متن السفينة يمرون "بظروف نفسية وصحية خطيرة تجعل من الصعب عليهم البقاء على متن ناقلة النفط".