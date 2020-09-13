تركيا: تصريحات ماكرون هدفها "إثارة الفتنة" ومستعدون لاستضافة اجتماع للناتو

اعتبر وزير الدفاع التركي، خلوص أكار، في كلمة أدلى بها اليوم الأحد، أن تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، هدفها "إثارة الفتنة" داعيا اليونان لعدم الانجرار خلفها.

وبحسب وكالة "الأناضول" التركية، فقد دعا أكار اليونان لعدم الانجرار خلف مبادرات الرئيس الفرنسي الذي يسعى "للتغطية على إفلاسه السياسي وإنقاذ نفسه"، وأن الشعب التركي "لا يقيم وزنا لها"، على حد تعبيره.

وجدد أكار تأكيده على أحقية بلاده، وأن أنقرة لا تتردد في الحوار أو المفاوضات، مؤكدا استعداد بلاده استضافة اجتماع رابع للناتو حول منطقة حوض المتوسط (التوتر الأخير بسبب عمليات التنقيب عن النفط والحدود البحرية).

ودعا أكار اليونان إلى "التخلي عن التصرفات المستفزة التي من شأنها تصعيد التوتر"، مبينا أنها (اليونان) قد سلحت 18 جزيرة بشكل مخالف للاتفاقيات، كما أن "التوتر والحركات الاستفزازية لن يفيد أيا كان وخصوصا اليونان".

وبين أكار أن السفينة التركية المتخصصة بالتنقيب "عروج" سيكون لها تحركات أخرى مختلفة في المنطقة وفق الخطط المرسومة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وجه أمس، رسائل عدة في كلمته التي ألقاها، بمناسبة ذكرى الانقلاب العسكري في تركيا والذي حدث بتاريخ 12 سبتمبر/ أيلول من العام 1980 في بحر مرمرة.

واستغل الرئيس أردوغان كلمته ليوجه رسالتين، واحدة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والأخرى إلى اليونان، على خلفية الأحداث والتوترات الأخيرة التي تشهدها مياه البحر الأبيض المتوسط.

واعتبر أردوغان في حديثه أن الرئيس الفرنسي سيواجه "المزيد من المشاكل" معه شخصيا، مشيرا إلى أنه "لا يملك معلومات تاريخية ويجهل تاريخ فرنسا"، على حد تعبيره.

ومن جهة أخرى، دعا أردوغان اليونان "لمنح علاقات الجوار حقها"، وعدم سلك "طرق خاطئة"، منوها إلى أنها "تخاطب (تركيا) بالجارة وقتما تشاء"، بحسب وكالة "الأناضول" التركية.

وقال أردوغان، موجها حديثه إلى السلطات اليونانية: "تقومون بأعمال خاطئة فلا تسلكوا هذه الطرق وإلا ستواجهون عزلة شديدة".