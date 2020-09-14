الوكالة الدولية للطاقة الذرية: كوريا الشمالية تخصب اليورانيوم في يونغبيون

أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، اليوم الاثنين، أن هناك مؤشرات على إنتاج كوريا الشمالية لليورانيوم المخصب في منشأة يونغبيون.

وقال غروسي متحدثا أمام مجلس إدارة الوكالة: "كانت هناك مؤشرات تدل على إنتاج اليورانيوم المخصب في منشأة يونغبيون للطرد المركزي للتخصيب. ومن المحتمل أيضًا أن كوريا الديمقراطية تستمر في أعمال البناء داخل مفاعل الماء الخفيف التجريبي. ومع ذلك، لا يوجد عمل حتى الآن في المفاعل النووي بقوة 5 ميغاواط ومختبر الكيمياء الإشعاعية".

وأضاف أن "الأنشطة النووية لكوريا الديمقراطية لا تزال تثير قلقا شديدا، وأن البرنامج النووي للبلاد ينتهك قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة. ودعا غروسي كوريا الديمقراطية مرة أخرى إلى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لحل جميع القضايا "خاصة تلك التي نشأت في غياب مفتشي الوكالة في البلاد".

ووعدت كوريا الشمالية، عقب نتائج القمة الثالثة بين الكوريتين في بيونغ يانغ في سبتمبر/أيلول 2018، بإغلاق موقع تجارب الصواريخ الخاص بها في تونغتشاني وتفكيك منشآتها النووية في يونغبيون بالكامل. ثم أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الأنشطة في مركز يونغبيون النووي مستمرة، لكن الوكالة لا تستطيع تأكيد طبيعتها والغرض منها دون الوصول إلى المنشأة النووية.