إيران تستدعي السفير الألماني لديها بسبب الموقف من إعدام المصارع نافيد أفكاري

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، سفير ألمانيا في طهران، وأبلغته احتجاجها على تغريدات السفارة الألمانية الأخيرة وتدخلها في شؤون إيران الداخلية.

ودان المدير العام لدائرة الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية الإيرانية، الخطوة الأخيرة للسفارة الألمانية في طهران، واعتبرها "خارجة عن نطاق العرف الدبلوماسي وبمثابة التدخل في الشؤون الداخلية لإيرانية"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وقال إن "التدخل في القوانين والقرارات والإجراءات القضائية المستقلة للجمهورية الإسلامية الإيرانية غير مقبول بأي شكل من الأشكال كان ومن المتوقع أن تعرف السفارة الألمانية حدود واجباتها الدبلوماسية وألا تتجاوزها"، مؤكدا أن السفير الألماني سيبلغ بلاده باحتجاج الجمهورية الإسلامية.

وكانت وزارة الخارجية الألمانية دانت بشدة إعدام المصارع الإيراني نافيد أفكاري وقالت متحدثة باسم الخارجية الألمانية في برلين: "نشعر بصدمة إزاء تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الرياضي نافيد أفكاري في إيران أول أمس السبت... الحكومة الألمانية تدين بأشد درجة هذا الإعدام الذي تم تنفيذه رغم الاحتجاجات والمناشدات الدولية بإيقافه".

وأضافت المتحدثة أن "هناك شكوك كبيرة حول تطبيق معايير سيادة القانون في الإجراءات"، موضحة أنه "كان يتعين التعامل بجدية شديدة مع الادعاءات القائلة بأن أفكاري أدلى باعترافاته تحت وطأة التعذيب".

وأعلنت السلطات الإيرانية، يوم أمس السبت، تنفيذ حكم القصاص بالإعدام بحق بطل المصارعة الإيراني، نافيد أفكاري". ووجهت له إيران تهما بارتكاب 20 جريمة مختلفة، بما في ذلك "حضور تجمعات غير قانونية، والتجمع والتآمر لارتكاب جرائم ضد الأمن القومي، وإهانة المرشد الأعلى"، كما تم الحكم على شقيقيه وحيد وحبيب بالسجن مدة 54 و27 عاما، وجلد كل منهما 74 جلدة.