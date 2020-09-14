تسجيل
17:28 GMT14 سبتمبر/ أيلول 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    يوشيدا سوغا المرشح لمنصب رئيس وزراء اليابان خلفا لشينزو آبي

    ابن مزارع الفراولة... من هو سوغا الذي سيحكم ثالث أكبر اقتصاد في العالم؟

    © REUTERS / ISSEI KATO
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/02/1046428781_0:0:3068:1727_1200x675_80_0_0_9b32278dc121de0bc6a773ab996edab3.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202009141046539991-%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%88-%D8%B3%D9%88%D8%BA%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%9F/

    اختار الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان، الأمين العام للحكومة، يوشيهيدي سوغا، زعيما له في تصويت، اليوم الاثنين، في خطوة تؤهله لقيادة البلاد خلفا لرئيس الوزراء المستقيل لأسباب صحية شينزو آبي.

    سياح صينيون يرتدون أقنعة واقية طوكيو، اليابان، 29 يناير 2020
    © AP Photo / Jae C. Hong
    وزير الدفاع: قد يتم انتخاب رئيس الوزراء الياباني الجديد في أكتوبر
    وحصل سوغا على 377 صوتًا، بينما حصل منافسوه -وزير الدفاع السابق شيجيرو إيشيبا ووزير الخارجية الياباني السابق فوميو كيشيدا- على 68 و89 صوتًا على التوالي.

    خلفية متواضعة

    ولد سوغا عام 1948، لعائلة من مزارعي الفراولة، لذا يحظى بمكانة مميزة في الحياة السياسية اليابانية التي سيطرت عليها النخبة في البلاد لفترات طويلة، حسبما أفادت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

    نشأ في القرية، وبعد المدرسة غادر إلى طوكيو وعمل في إنتاج الكرتون، ثم في سوق السمك، وادخر المال، ليدخل أرخص جامعة.

    بدأ العمل السياسي بالمشاركة في حملة انتخابية برلمانية بعد تخرجه من جامعة هوسي، وشغل منصب سكرتير أحد نواب الحزب الليبرالي الديمقراطي، ثم انتخب عام 1987 عضوًا بمجلس مدينة يوكوهاما.

    انتخب لأول مرة كعضو في المجلس التشريعي عام 1996، وفي عام 2005 أصبح النائب الأول لوزير الشؤون الداخلية والاتصالات، وبعد عامين تولى 3 حقائب وزارة في حكومة شينزو آبي المؤقتة، قبل تولي منصب وزير شؤون مجلس الوزراء عام 2012.

    يوشيدا سوغا المرشح لمنصب رئيس وزراء اليابان خلفا لشينزو آبي
    © REUTERS / ISSEI KATO
    يوشيدا سوغا يعلن ترشحه لرئاسة الوزراء في اليابان خلفا لشينزو آبي
    على نهج آبي

    سوغا (71 عامًا) كان أقرب المستشارين لآبي طوال فترة رئاسته للحكومة، وشغل منصب الأمين العام للحكومة - لكنه فضل البقاء في الخلفية.

    استقال آبي الشهر الماضي بسبب مشاكل صحية مزمنة عانى منها لسنوات. من المتوقع على نطاق واسع أن يستمر سوغا في تطبيق سياسات آبي والاستراتيجيات الاقتصادية القوية المميزة، وسوف يخدم ما تبقى من فترة القيادة - التي تنتهي في سبتمبر/ أيلول 2021.

    سيتولى سوغا زمام الأمور مع استمرار اليابان في مكافحة جائحة كورونا التي تسببت في أقوى انكماش لاقتصاد البلاد -ثالث أكبر اقتصاد عالميا- على الإطلاق، وأجبرتها على تأجيل الألعاب الأولمبية حتى العام المقبل.

    قال يوكي تاتسومي، مدير برنامج اليابان بمركز ستيمسون، لموقع "فايس" الأمريكي: "لو استقال آبي قبل عام، لكانت الصورة مختلفة تمامًا ولكن الآن ليس الوقت المناسب للحزب للمراهنة على زعيم جديد قد يكون لديه أفكار مختلفة أو رؤى متطرفة".

    ويعاني شينزو آبي من التهاب القولون التقرحي، وهو التهاب مزمن يصيب بطانة القولون، وسبب هذا المرض استقالته في عام 2007، وذلك بعد عام من انتخابه رئيسًا للوزراء، لكن حالته استقرت فيما بعد وانتخب رئيسا للوزراء مجددا، عام 2012. ووصل عدد الأيام التي أمضاها آبي في منصبه إلى أكثر من 2799 يومًا، وهي أطول فترة لرئيس وزراء ياباني.

    انظر أيضا:

    بعد اجتياحه اليابان... إعصار هايشن يتجه إلى كوريا الجنوبية
    اليابان والهند توقعان اتفاقية عسكرية
    بيان: اليابان تدرس بدائل لمنظومة دفاع بسبب صواريخ كوريا الشمالية الجديدة
    الكلمات الدلالية:
    الحكومة اليابانية, شينزو آبي, اليابان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    صورة بعنوان وجه مبتسم، للمصور آرثر تيلي ثيمين، المتأهلة لنهائي مسابقة جوائز التصوير الكوميدي للحياة البرية لعام 2020
    المتأهلون لجوائز التصوير الكوميدي للحياة البرية لعام 2020
    شركة هواوي تطلق نظام التشغيل الخاص بها
    "هواوي" تطلق نظام التشغيل الخاص بها
    إنفوجرافيك.. 5 سيارات كهربائية تتواجد في السوق المصري
    5 سيارات كهربائية تتواجد في السوق المصري
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك