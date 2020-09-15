المنظمة الدولية للهجرة: غرق 24 مهاجرا على الأقل قبالة ليبيا

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة عن غرق 24 مهاجرا ولاجئا، كانوا على متن زورق مطاطي كان متجها من ليبيا إلى أوروبا.

ووفقا لوكالة "رويترز" جاء في بيان المنظمة :"تم انتشال جثتين وقليل جدا من الناجين وصلوا لموظفي المنظمة الدولية للهجرة عند نقطة الإنزال الليلة الماضية، وبالتالي فإن ما لا يقل عن 22 آخرين لقوا حتفهم".

ومن جانبها قالت صفاء مشهلي عضو في المنظمة الدولية للهجرة في إفادة في جنيف :" إن خفر السواحل الليبي عثر على 45 شخصا على متن زورقين وأعادهما لكن الثالث انقلب".

الجدير بالذكر أن المئات يموتون كل عام في البحر المتوسط​​ـ، حيث لقي 45 أفريقيا حتفهم الشهر الماضي في أسوأ حادث مسجل تتعرض له سفينة قبالة الساحل الليبي هذا‭‭ ‬‬العام.