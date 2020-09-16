أول تحرك رسمي من إيران ردا على تهديدات ترامب بـ"الهجوم الأقوى"

وجهت إيران، مساء أمس الثلاثاء، رسالة احتجاج إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، ردا على تهديدات الرئيس الأمريكي الأخيرة ضد إيران.

واعتبر سفير إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي، في هذه الرسالة، تهديدات ترامب انتهاكاً لمبادئ ميثاق منظمة الأمم المتحدة ومنها المادة 2 التي تمنع صراحة التهديد أو استخدام القوة"، وذلك حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وأشار روانجي إلى تهديدات أمريكا السابقة واغتيالها قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني، داعيا مجلس الأمن الدولي لإرغام أمريكا على إنهاء تهديداتها وسائر إجراءاتها اللاقانونية وسياساتها غير المسؤولة.

وحذر السفير الإيراني في الأمم المتحدة، أن أمريكا ستكون مسؤولة إزاء أي مغامرة محتملة ضد إيران، مؤكدا أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية سوف لن تتردد لحظة واحدة في الدفاع المشروع عن شعبها وأرضها ومصالحها".

وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، أن أي هجوم إيراني على الولايات المتحدة سيواجه برد أقوى بـ 1000 مرة. وقال في تغريدات على موقع تويتر: "وفقا لتقارير صحفية تخطط إيران ربما لعملية اغتيال أو هجوم ضد الولايات المتحدة انتقاما لمقتل القائد الإرهابي قاسم سليماني، والذي تم تنفيذه لتخطيطه لهجوم مستقبلي، وقتل القوات الأمريكية، وزيادة الموت والمعاناة التي تسبب بهما على مدى سنوات عديدة".

ووجه الرئيس الأمريكي تحذيرا شديدا لإيران، قائلا: "أي هجوم من جانب طهران بأي شكل من الأشكال على الولايات المتحدة، سيواجه بهجوم (أكبر بألف مرة) على إيران".

وكانت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية نقلت عن مسؤولين حكوميين قولهما إن "النظام الإيراني خطط لمحاولة اغتيال السفيرة الأمريكية في جنوب أفريقيا منذ الربيع"، مضيفة أن "أنباء المؤامرة تأتي في الوقت الذي تواصل إيران البحث عن طرق للرد على قرار الرئيس دونالد ترامب قتل الجنرال الإيراني القوي قاسم سليماني في وقت سابق من هذا العام".