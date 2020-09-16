الاتحاد الأوروبي يمدد إغلاق الحدود مع روسيا

صرح مصدر في الاتحاد الأوروبي لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، بأن قائمة الدول التي يوصي الاتحاد الأوروبي بفتح الحدود معها تبقى كما هي دون تغيير، ما يعني أن روسيا مرة أخرى ليست ضمن القائمة.

بروكسل - سبوتنيك. وقال المصدر: "تم تقييم قائمة الدول في النصف الأول من الأسبوع، وتبقى كما هي، أي أنها دون تغيير".

وتتم مراجعة القائمة كل أسبوعين تقريبًا. وآخر مرة ناقش فيها الاتحاد الأوروبي في 2 أيلول/سبتمبر ولم يغيرها أيضًا. وتم تعديلها للمرة الأخيرة في آب/أغسطس مع استبعاد المغرب.

وبذلك تضم القائمة: أستراليا، كندا، جورجيا، اليابان، نيوزيلندا، رواندا، كوريا الجنوبية، تايلاند، تونس، الأوروغواي، وكذلك الصين، مع التأكيد على المعاملة بالمثل في موضوع فتح الحدود.

ووافق مجلس الاتحاد الأوروبي في نهاية حزيران/يونيو، على توصية بشأن الرفع التدريجي للقيود المفروضة على السفر الاختياري إلى الاتحاد الأوروبي، واعتماد قائمة بالدول التي يمكن فتح حدود لها في وقت مبكر من الأول من تموز/يوليو. القوائم التي يتفق عليها مجلس الاتحاد الأوروبي ليست ملزمة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ولا تلتزم بها جميع الدول.