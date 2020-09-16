مدير الخطوط الجوية البريطانية: كورونا أرهقنا كثيرا ونكافح من أجل البقاء

أكد رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية البريطانية المدير التنفيذي للشركة، أليكس كروز، أن الشركة تمر بأسوأ أزمة خلال 100 عام من تأسيسها بسبب وباء "كوفيد-19" وتكافح من أجل البقاء.

القاهرة - سبوتنيك. وقال كروز، أمام لجنة برلمانية، بحسب "سكاي نيوز" اليوم الأربعاء:

"هذه أسوأ أزمة مرت بها شركة الخطوط الجوية البريطانية خلال 100 عام منذ تأسيسها وما زلنا نكافح من أجل بقائنا".

وأضاف أن "شركة الطيران تعمل بنسبة 25 إلى 30 بالمئة من جدول رحلاتها المعتاد، ما دفعها إلى إلغاء آلاف الوظائف لأن عدد الرحلات قليل للغاية مقارنة بالسنوات الماضية".

وتسبب تسريح آلاف الموظفين من شركة الخطوط الجوية البريطانية في أزمة ونزاع قانوني مع نقابات الموظفين في بريطانيا، إلا أن المدير التنفيذي برر تلك الخطوة بأن الشركة تعاني في الفترة الحالية بسبب وباء "كوفيد-19" من قلة عدد الرحلات.

وقال إن الاحتياطات النقدية للشركة انخفضت منذ بداية أزمة كورونا بمقدار 500 مليون جنيه استرليني حتى شهر حزيران/يونيو الماضي.

وأكد أن الشركة تعكف على وضع شروط جديدة للحد من عملية تسريح الموظفين، والتي قد تشمل تخفيض أجور بعض العاملين لديها بحوالي 15بالمئة، فضلًا عن أن تلك الخطوات قد تشميل أيضًا منح إجازات ممتدة غير مدفوعة الأجر.

وأخبر كروز أعضاء البرلمان أن الشروط الجديدة تعكس حقيقة أن الخطوط الجوية البريطانية لا تطير إلا لسوى 25 بالمئة فقط من حجم الركاب العادي هذا الشتاء.

وارتفعت وتيرة الإصابات بوباء "كوفيد-19" في بريطانيا مرة أخرى، بعدما أعلنت المملكة المتحدة بدء العودة التدريجية للحياة الطبيعية.

أظهرت بيانات وزارة الصحة البريطانية، الخميس الماضي، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، ارتفع خلال 24 ساعة بمقدار 2919 حالة، في حين توفي 14 شخصا.