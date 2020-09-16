ألمانيا ترصد حالات إصابة بحمى الخنازير الأفريقية داخل أراضيها

أعلنت حكومة ولاية براندنبورغ الألمانية، ووزارة الزراعة الفيدرالية، اليوم الأربعاء، أنه تم تأكيد خمس حالات أخرى من الإصابة بحمى الخنازير الأفريقية، في الخنازير البرية شرقي ألمانيا.

وبذلك يرتفع عدد حالات الإصابة بحمى الخنازير الأفريقية المؤكدة في الخنازير البرية في ألمانيا الأسبوع الماضي إلى ست حالات، حسبما أفادت وكالة "رويترز".

وقالت وزارة الصحة بولاية براندنبورغ، إنه تم اكتشاف المرض في الخنازير البرية النافقة، وليس في حيوانات المزارع، بالقرب من موقع أول حالة مؤكدة الأسبوع الماضي.

وأضافت الوزارة الفيدرالية أن معهد فريدريش لوفلر العلمي الألماني أكد أن الحيوانات مصابة بحمى الخنازير الأفريقية بعد الاختبارات الأولية الإيجابية في مختبرات ولاية براندنبورغ.

حظرت الصين وسلسلة من مشتري لحوم الخنازير الأخرى استيراد لحم الخنزير الألماني منذ تأكيد الحالة الأولى. المرض ليس خطيرًا على البشر ولكنه قاتل للخنازير، وقد أدى تفشي المرض على نطاق واسع في الصين إلى إعدام مئات الملايين من الخنازير.