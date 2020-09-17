الولايات المتحدة تعرب عن امتنانها لليتوانيا على نهجها تجاه بيلاروسيا

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية، عن أمتنانها لليتوانيا على نهجها الرائد تجاه الوضع في بيلاروسيا.

واشنطن - سبوتنيك. وقالت الخارجية الأمريكية في بيان عقب اجتماع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، ونظيره الليتواني، ليناس لينكيفتشوس في واشنطن أمس الأربعاء: إن "الوزير (بومبيو) أعرب عن امتنانه لليتوانيا على نهجها الرائد في ضمان استقلال بيلاروس وسلامة أراضيها واحترام الحقوق الديمقراطية لشعب هذا البلد".

ووفقا البيان ، ناقش بومبيو و لينكيفتشوس فضلا عن ذلك، مسائل تخص حلف الناتو والوضع في أفغانستان والعراق ومضيق هرمز.

واتهم رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، في وقت سابق من يوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة الأمريكية والدول التي تدور في فلكها بأوروبا، بدأت في تدبير مسبق للأحداث الجارية اليوم في بيلاروس منذ عشرة أعوام.

وشهدت بيلاروسيا احتجاجات عقب الانتخابات التي جرت في 9 آب/أغسطس وفاز بها الرئيس البيلاروسي الحالي، ألكسندر لوكاشينكو، بحصوله على 80.1 بالمئة من الأصوات، واعتبرتها المعارضة بأنها غير نزيهة ونتائجها مزورة.