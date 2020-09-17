"تويتر" يعلق حساب عالمة فيروسات صينية تحدثت عن منشأ فيروس كورونا

علق تويتر حساب عالمة الفيروسات الصينية، لي مينغ يان، التي قالت إن فيروس كورونا المستجد تم تصنيعه داخل المختبر في ووهان.

وحجبت شركة تويتر حساب العالمة الصينية، عقب اتهامها للصين بالتستر على أدلة تفيد بأن الفيروس القاتل جاء من مختبر في ووهان.

ورفضت الشركة التعليق على الأمر، بحسب صحيفة "نيويورك بوست".

ويؤكد خبراء أنه ربما تكون إحدى تغريدات العالمة قد انتهكت سياسة تويتر، في ظل تشديد الموقع على أي حديث يخص فيروس كورونا.

وقالت يان في قناة "فوكس نيوز"، يوم الثلاثاء الماضي، إن حسابها تم إيقافه "لأنهم لا يريدون للناس معرفة الحقيقة".

وأثارت يان جدلا واسعا عقب زعمها أن فيروس كورونا المستجد من صنع الإنسان وليس الطبيعة.

وبحسب الإحصاءات الرسمية، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا 29 مليون و900 ألف حالة، بينما بلغ عدد الوفيات 941 ألف حالة.