بالصورة...ملكة جمال العراق بصحبة رئيس الموساد في البيت الأبيض

نشرت ملكة جمال العراق لعام 2017، سارة عيدان، على صفحتها الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي "إنستغرام" صورة تجمعها برئيس الموساد الإسرائيلي يوسي كوهين خلال حفل توقيع اتفاق السلام بين الإمارات والبحرين وإسرائيل في حديقة البيت الأبيض في واشنطن.

وعلقت ملكة جمال العراق على الصور، قائلة: "التقيت المبعوث الجديد لإسرائيل إلى الأمم المتحدة جلعاد إردان ورئيس جهاز الموساد يوسي كوهين".

كما كتبت معلقة على إحدى صورها مع رئيس الموساد، قائلة: "تعلمون أن أصحاب نظرية المؤامرة المجانين سيستخدمون هذه الصورة لاتهامي بالعمالة للموساد".

ووقعت إسرائيل رسميا على اتفاقيتي سلام مع دولتي الإمارات والبحرين، وذلك في البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن وبحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.