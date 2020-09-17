بالصورة...ملكة جمال العراق بصحبة رئيس الموساد في البيت الأبيض

وعلقت ملكة جمال العراق على الصور، قائلة: "التقيت المبعوث الجديد لإسرائيل إلى الأمم المتحدة جلعاد إردان ورئيس جهاز الموساد يوسي كوهين".
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Historic day at the @whitehouse signing the peace agreement between Israel, UAE and Bahrain 💕💕 met the new Israel UN ambassador @gilad.erdan and Mossad Chief Yossi Cohen. You know the crazy conspiracy theorists will use this image to push “she’s a mossad agent” claim. Can’t wait 🤣🤣 يوم تاريخي في البيت الابيض توقيع اتفاق السلام بين اسرائيل و الإمارات و البحرين
كما كتبت معلقة على إحدى صورها مع رئيس الموساد، قائلة: "تعلمون أن أصحاب نظرية المؤامرة المجانين سيستخدمون هذه الصورة لاتهامي بالعمالة للموساد".
ووقعت إسرائيل رسميا على اتفاقيتي سلام مع دولتي الإمارات والبحرين، وذلك في البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن وبحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
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