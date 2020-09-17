أمريكا: قادرون على إقناع قطر بالتفاهم مع إسرائيل وندعو دول الخليج إلى التطبيع

قال نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي، اليوم الخميس، إن بلاده تعتقد أنها ستقنع قطر بالتفاهم مع إسرائيل، مضيفا أن الجانبين لهما سجل في التعامل معها.

عاجل | مساعد وزير الخارجية الأمريكي: نعتقد أننا سنتمكن من إقناع #قطر بالتفاهم مع إسرائيل ولها سجل في التعامل معها — الجزيرة - عاجل (@AJABreaking) September 17, 2020

وأضاف تيموثي ليندركينغ، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الخليج العربي، إن بلاده تأمل من جميع الدول الخليجية وبلدان المنطقة أن تطبع علاقاتها مع إسرائيل.

عاجل | مساعد وزير الخارجية الأمريكي: نأمل من جميع الدول الخليجية وبلدان المنطقة أن تطبع علاقاتها مع إسرائيل — الجزيرة - عاجل (@AJABreaking) September 17, 2020

وقال المسؤول الأمريكي إن الخارجية الأميركية أجرت محادثات مع المسؤولين القطريين بشأن توسيع قاعدة العديد الجوية، حسبما نقلت شبكة "الجزيرة" القطرية.

وحول الأزمة الخليجية، قال ليندركينغ:

نحن على تواصل مع جميع الأطراف الخليجية لحل الأزمة ونثني على الوساطة الكويتية. الوحدة الخليجية ضرورية لتعزيز أمن المنطقة وندعو دول الخليج للتوحد.

وكشف ليندركينغ في وقت سابق اليوم، عن رغبة الولايات المتحدة في المضي قدما نحو إعلان تسمية قطر كحليف رئيسي من خارج "الناتو"، ما يسمح لها بالاستفادة من امتيازات في مجال التجارة الدفاعية والتعاون الأمني.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية، لؤلؤة الخاطر، أن "هناك إمكانية لتحقيق تقدم في حل الأزمة الخليجية بين قطر ودول الحصار" (السعودية، الإمارات، البحرين، مصر)، وذلك بعد أربع سنوات من الأزمة.

وبشأن العلاقات مع إسرائيل، أكدت أن "قطر لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل وذلك حتى حل الصراع مع الفلسطينيين"، مشيرة إلى أن "الدوحة لا تعتقد أن التطبيع كان جوهر هذا الصراع وبالتالي لا يمكن أن يكون الحل".