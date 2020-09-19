الحرس الثوري الإيراني يكشف عن حدث "أغضب شيوخ السعودية"

أكد الحرس الثوري الإيراني، أن "إذلال أمريكا بدأ منذ عام 1987، حينما قال الخميني سنذل أمريكا في الخليج الفارسي"، مشددا على أن "التقارب بين الأعداء لضرب الجمهورية الإسلامية مصيره الفشل.

وقال نائب القائد العام لقوات الحرس الثوري الأدميرال علي فدوي، "هناك حزبان في العالم لا غير، الأول هو الحزب الإلهي والآخر هو الحزب الشيطاني"، قائلا، في الوقت الراهن إن جبهتي الحق والباطل واضحة في العالم، وحتى الآن لم تتحد جبهة الباطل بهذا المستوى من أجل مواجهة جبهة الحق"، وذلك حسب وكالة "مهر" الإيرانية.

وأشار الادميرال فدوي، إلى أن "العدو يهاجم إيران منذ 41 عاماً وسبعة أشهر"، مؤكدة أنه "خلال هذه الفترة لم يحقق الأعداء حتى ولو انتصار واحد لأن جبهة الباطل شكلت تحالفاً غير مسبوق لهزيمة إيران الاسلامية".

وبشأن حرب اليمن، قال العميد فدوي، إن "جميع المعلومات تشير إلى أن اليمن هو البلد الأفقر في العالم ويتعرض الآن لحصار خانق ومن غير الممكن تقريبا الدخول إليه والخروج منه لكن اليمنيين يحققون كل يوم إنجازا جديدا، ورغم أن العالم كله تعبأ في جبهة الباطل ضدهم، لكنهم لم يتمكنوا من دحرهم، وهو الأمر الذي حدا بشيوخ السعودية للشعور بالغضب، وهذا هو تحقق الوعد الالهي".