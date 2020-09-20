احتجاجات في تايلند ضد الملكية والجيش

شارك آلاف التايلانديين في مسيرة بالعاصمة بانكوك، اليوم الأحد، في تحد صريح للملكية وذلك لعرض مطالب منها الدعوة إلى إصلاحات تكبح سلطات ملك البلاد.

وذكرت "رويترز" أن الاحتجاجات في البلاد زادت في الفترة الأخيرة بعد شهرين متواصلين من التحركات ضد القصر الملكي والحكومة التي يهيمن عليها الجيش.

ولم يتسن التواصل مع القصر الملكي للحصول على تعليق على المظاهرة. ولا يتواجد ملك البلاد، الذي يقضي كثيرا من وقته في أوروبا، في تايلاند حاليا.

وفي أكبر حشد خلال سنوات، شارك عشرات الآلاف في مظاهرة في بانكوك أمس السبت للمطالبة بإصلاح الملكية وإقالة قائد الانقلاب السابق رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا وصياغة دستور جديد وإجراء انتخابات.