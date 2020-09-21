الحرس الثوري الإيراني يكشف لأول مرة ماذا يفعل بمعداته العسكرية عقب إلغاء العقوبات

أكد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، أن "إلغاء العقوبات سيمهد الطريق أمام تصدير المعدات العسكرية"، مشددا على أن إيران مكتفية ذاتيا وليست بحاجة إلى الخارج لتوفير حاجاتها التسليحية".

وقال قائد قوات الجو فضاء التابعة للحرس الثوري العميد أمير علي حاجي زادة، على هامش مراسم تكريم مليون من المقاتلين القدامى المشاركين في مرحلة الدفاع المقدس، إن "برنامج الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن يشهد أي تغيير عن السابق، فنحن اليوم مكتفون ذاتيا ولو رفعت القيود سيمهد الطريق للصادرات"، وذلك حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وأضاف حاجي زادة: "إننا لسنا بحاجة إلى الخارج في توفير حاجاتنا التسليحية ومكتفون ذاتيا"، موضحا أن "رفع القيود التسليحية عن إيران له عدة مزايا، الأولى تحقيق انتصار سياسي والثانية إطلاق يد إيران للصادرات والتي تعد في الواقع ضربة لصلافة أمريكا".

وحول تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورد إيران عليها، قال: إن "ترامب جرب حظه في مواجهة إيران سابقا، لقد كرروا مثل هذه التصريحات العبثية مرارا، فمثلما رأينا تهديدهم فيما سبق بضرب 52 نقطة في إيران، ردا على الضربة الصاروخية لقاعدة عين الأسد، ولم يفعلوا شيئا، والآن أيضا لا يستطيعون أن يرتكبوا أي حماقة".