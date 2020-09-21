تعيين وزير الدفاع السابق في مالي رئيسا للبلاد لفترة انتقالية

اختارت الهيئة المكلفة بتعين رئيس انتقالي لمالي، وزير الدفاع والمحاربين القدامى السابق، باه نداو، رئيسًا للبلاد لفترة انتقالية، بحسب إعلان بثه التلفزيون الرسمي مساء اليوم الاثنين.

كما قررت الهيئة تعيين رئيس المجلس العسكري اسيمي غوتا، نائبا لرئيس البلاد خلال الفترة الانتقالية.

وأفاد التلفزيون بأن الرئيس الانتقالي سيؤدي اليمين الدستورية يوم الجمعة المقبل.

يذكر أن العسكريين في مالي اعتمدوا "قانونا أساسيا وخريطة طريق للمرحلة الانتقالية" للبلاد، وذلك بعد مفاوضات مع الزعماء السياسيين وممثلي المجتمع المدني. وقررت الأطراف أن نظام المرحلة الانتقالية سيبقى ساري المفعول لمدة 18 شهرا وسيتم خلال هذه الفترة تشكيل حكومة مؤقتة مع قبول رئيس دولة مؤقت شخصا مدنيا أو عسكريا. إلا أن أحد الأحزاب السياسية الرئيسية المعارضة وهو "حركة 5 يونيو – تجمع قوى مالي الوطنية" قد رفض خريطة الطريق.

ونجح تمرد عسكري في مالي يوم 18 آب/ أغسطس الماضي في اعتقال الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا وأغلب أعضاء حكومته وأعلن الرئيس كيتا استقالته بعد احتجازه على أيدي جنود متمردين معلنا حل البرلمان والحكومة.