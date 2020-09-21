موسكو: الأطراف الليبية تبحث الآليات الممكنة لتوزيع عائدات النفط

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الإثنين، أن الأطراف الليبية تبحث الآليات الممكنة لتوزيع عائدات النفط في البلاد.

موسكو - سبوتنيك. وقال لافروف لمكتب قناة "العربية" في نيويورك، في إجابة عن سؤال عما إذا كانت الأطراف الليبية تبحث آليات توزيع عائدات النفط من دون تدخل خارجي:

الأطراف الليبية تبحث هذه المسألة. لقد تم طرحها خلال الاتصالات بين رئيس البرلمان في طبرق عقيلة صالح ورئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج".

وأضاف لافروف: "جاري بحث هذا الموضوع في طبرق، بما في ذلك ممثلو الجيش الوطني الليبي. كل ما نقوم به هو محاولة حملهم على الجلوس إلى طاولة المفاوضات حتى يتوصلوا إلى اتفاق حول كيفية تقاسم الموارد الطبيعية التي حصلوا عليها فيما بينهم بفضل الله والتاريخ".

يذكر أن كلا من حفتر ومعيتيق قد أعلنا يوم الجمعة الماضية الوصول إلى تفاهم بشأن استئناف إنتاج النفط وتشكيل لجنة فنية مشتركة من الأطراف تشرف على الإيرادات وضمان التوزيع العادل للموارد.

وبحسب بيان صادر عن الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، فإن استئناف إنتاج النفط سيكون لمدة شهر واحد، وأشار البيان إلى أن الحوار الليبي - الليبي الداخلي بدأ بمشاركة وتفاعل إيجابي من معيتيق، إذ اتفق المتحاورون على توزيع عادل لعائدات النفط، بشكل يخدم جميع الليبيين المقيمين في المناطق الشرقية والغربية والجنوبية على حد سواء، كما تم تشكيل لجنة مشتركة مهمتها حل جميع الخلافات والمسائل العالقة بين جميع الأطراف.