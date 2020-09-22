انهيار مجمع قيد الإنشاء في كازاخستان تبلغ قيمته نحو 3 مليون دولار... صور

انهار مجمع رياضي كان قيد الإنشاء تبلغ قيمته 2.6 مليون دولار في جنوب شرق كازاخستان، بعد انهيار سقفه على مساحة تزيد عن 1000 متر مربع.

وقالت السلطات الكازاخية إن المركز الرياضي انهار في قرية تشوندزا، في مدينة ألماتا الكازاخية بعد أن بدأت عملية بنائه في عام 2019، بحسب ما ذكر موقع "24kz" الكازاخي.

وكان من المقرر الانتهاء من بنائه في يناير/ كانون الثاني 2021، وأفاد الموقع أن التحقيقات قد بدأت من قبل لجنة خاصة، وبناءً على نتائجها، سيتم تحديد الأسباب وستبدأ أعمال الترميم.