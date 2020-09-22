الرئيس الصيني: لا نية لدينا لخوض "حرب باردة أو ساخنة" مع أي دولة

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ أن بكين ليس لديها نية لخوض حرب باردة أو ساخنة مع أية دولة مع تصاعد التوتر بين بلاده والولايات المتحدة.

وقال شي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، عبر بيان مصور سجله مسبقا "سنواصل تضييق الخلافات وحل النزاعات مع الآخرين من خلال الحوار والمفاوضات. لن نسعى إلى تطوير أنفسنا فقط أو الانخراط في لعبة محصلتها صفر"، وفق وكالة"رويترز".

وأضاف شي "في مواجهة الفيروس، يجب أن نعزز التضامن وأن نتجاوز تلك (الأزمة) معا. يتعين علينا اتباع إرشادات العلم وإفساح المجال كاملا لمنظمة الصحة العالمية كي تمارس دورها القيادي... وينبغي رفض أي محاولة لتسييس القضية".

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمام الجمعية العامة المكونة من 193 عضوا في وقت سابق يوم الثلاثاء إنه "يجب فعل كل ما يلزم لتجنب حرب باردة جديدة، محذرا من "أننا نسير في اتجاه خطير للغاية".

وبلغ التوتر المستمر منذ فترة طويلة بين الولايات المتحدة والصين أشده بسبب فيروس كورونا، الذي ظهر في الصين أواخر العام الماضي. وتتهم واشنطن بكين بانعدام الشفافية التي تقول إنها أدت إلى تفاقم تفشي الفيروس، وهو ما تنفيه الصين.

هذا وكان ترامب قد أعلن عن اعتزام الولايات المتحدة الانسحاب من منظمة الصحة العالمية، التي تتخذ من جنيف مقرا لها، متهما الوكالة التابعة للأمم المتحدة بأنها دمية في يد الصين، وهو إدعاء نفته المنظمة.