مناورات مشتركة روسية بيلاروسية لحماية المجال الجوي لدولة الاتحاد.. فيديو

قام الجيشان البيلاروسي والروسي بالتدريب على حماية حدود المجال الجوي لدولة الاتحاد، في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من المناورات المشتركة "الأخوّة السلافية - 2020" .

مينسك - سبوتنيك. وجاء في بيان بهذا الشان على موقع وزارة الدفاع البيلاروسية، اليوم الأربعاء : "المرحلة الثانية من المناورات الروسية البيلاروسية المشتركة "الأخوة السلافية – 2020" ما زالت مستمرة. وفي إطارها، يجري التدريب على حماية حدود المجال الجوي لدولة الاتحاد".

وانطلقت المرحلة الثانية من مناورات "الأخوة السلافية - 2020" التعبوية - التكتيكية في بيلاروس، يوم الثلاثاء. وتهدف لإظهار الاستعداد لصد العدوان ضد دولة الاتحاد وضمان وحدة أراضي بيلاروسيا.

وقد قام عسكريو الجيشين خلال المرحلة الأولى من المناورات، بالتدريب على تنفيذ المهام الخاصة بمكافحة الإرهاب، وذلك في ميدان التدريب في مدينة بريست.