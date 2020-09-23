الماعز... لمكافحة حرائق الغابات في أمريكا

في ولاية أوريغون الأمريكية، جند سكان مدينة فورست غروف 230 ماعزًا لمكافحة حرائق الغابات، المهمة الرئيسية للحيوانات هي أكل كل العشب الجاف في البستان المحلي، والذي يمكن أن يشتعل إذا لم تتم إزالته في الوقت المناسب.

أفادت وكالة "أسوشيتد برس" أن سكان فورست غروف بولاية أوريغون في الولايات المتحدة قد لجأوا إلى "Healing Hooves"، وهي شركة نقل ورعي الماعز لمكافحة حرائق الغابات.

كما لوحظ، سيتم جلب 230 حيوانًا من ولاية واشنطن المجاورة وسوف تضطر المواشي إلى أكل العشب الجاف الذي يمكن أن يتسبب في نشوب حريق، في غضون أسبوع، يجب أن تتعامل الماعز مع الغطاء النباتي على مساحة خمسة هكتارات، وقالت الشركة إن تكلفة الرعي في يوم واحد تبلغ 800 دولار باستثناء تكاليف الشحن.

مكافحة الحرائق ليست هي المرة الوحيدة التي تشارك فيها المعاز،عادة يتم اللجوء إلى خدمات هذه الشركات من قبل أولئك الذين يخططون لإزالة العشب الزائد من ساحتهم، في الوقت نفسه، لاحظت سلطات ولاية أوريغون أن

أقل يومًا بعد يوم.

لم تتزايد أي حرائق بأكثر من 120 هكتارًا هذا الأسبوع، ومستويات تلوث الهواء ضمن الحدود الطبيعية، ومع ذلك، لا تزال مساحة الحرائق كبيرة، وخطر نشوب حرائق جديد كبير للغاية، وفي وقت سابق أفيد أنه في منطقة مورمانسك، تصاعدت المواجهة بين السكان المحليين والقطيع البري.