رئيس كوريا الجنوبية يأمل حل قضية العمل القسري زمن الحرب مع اليابان

اتفق الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، ورئيس الوزراء الياباني الجديد يوشيهيدي سوغا، على تسريع جهود التواصل من أجل تسوية القضايا العالقة بين البلدين مثل قضية العمل القسري.

جاء ذلك أثناء أول محادثة هاتفية بين الزعيمين لأول مرة بعد تولي سوغا منصبه الجديد، وهي المحادثة التي استمرت 20 دقيقة، بحسب وكالة "يونهاب" الكورية.

وقال مون جيه-إن، بحسب المتحدث الرئاسي كانغ مين-سيوك في موجز صحفي: "صحيح أن هناك مواقف متباينة بين كوريا الجنوبية واليابان فيما يتعلق بقضية العمل القسري في زمن الحرب، لكن هناك أمل في البحث عن حل أمثل يمكن أن تقبله حكومتا البلدين وجميع الأطراف المعنية".

وأشار كانغ مين-سيوك في الموجز الصحفي عقده، اليوم الخميس: "الرئيس مون اقترح تسريع جهود التواصل من أجل تسوية القضايا العالقة بين البلدين مثل قضية العمل القسري بمناسبة تولي سوغا منصبه، وذكر سوغا أنه سيشجع جهود الحوار لتحقيق (تسوية القضايا العالقة)".

وأضاف المتحدث أن "مون جيه-إن هنأ سوغا بتوليه منصبه، وقال إن كوريا الجنوبية واليابان أثر الأصدقاء قربا مع مشاركتهما القيمة الأساسية والمصالح الاستراتيجية، وهما رفيقتان للتعاون من أجل السلام والازدهار في شمال شرق آسيا والعالم".

ومن جانبه أعرب سوغا عن أمله في إقامة العلاقات الثنائية التي تستشرف المستقبل بين الجانبين على الرغم من الوضع المتعثر للعلاقات الثنائية بسبب القضايا الراهنة المختلفة.

واتفق الزعيمان كذلك على العمل معا للتغلب على أزمة فيروس كورونا المستجد والتعاون بشكل أوثق في عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية.