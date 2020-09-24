الصين تخفف شروط دخول الأجانب إلى أراضيها

أفادت وسائل إعلام صينية، يوم أمس الأربعاء، أن السلطات قررت تخفيف إجراءات وشروط دخول الأجانب الذين يحملون إقامات معينة إلى أراضيها.

وذكرت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية أن هذه الخطوة تأتي مع عودة السكان العالقين خارج البلاد بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت ​وزارة الخارجية الصينية​ أنه بات بإمكان الأجانب الذين يحملون إقامة "مرتبطة بنشاط مهني وسارية الصلاحية الدخول إلى الصين دون ضرورة طلب تأشيرات دخول جديدة".

وأشارت الصحيفة أنه إلى جانب بعض الاستثناءات، فإن الأجانب الذين يقيمون عادة في الصين وجدوا أنفسهم خارج البلاد دون إمكانية العودة إلى الصين.

يذكر أنه في نهاية آذار/مارس، أغلقت الصين حدودها أمام الأجانب خشية تسجيل إصابات جديدة وانتقال العدوى من أشخاص آتين من الخارج في وقت كانت تسيطر فيه على انتشار الوباء عموما.