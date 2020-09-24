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    عقار أفيفافير الروسي

    أرخص من "ريمديسيفير"... روسيا تزود 17 دولة بعقار "أفيفافير" المضاد لكورونا

    © Sputnik . Russian Direct Investment Fund / Andrey Rudakov
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    في أواخر شهر مايو/ أيار، سجلت روسيا أول عقار مضاد لـ"COVID-19"، أساسه عقار "فافيبيرافير"، وهو دواء مضاد للفيروسات.

    وتم استخدام الدواء على نطاق واسع في العيادات الروسية لعلاج مرضى فيروس كورونا منذ يونيو/ حزيران، ومنذ ذلك الحين حصلت عليه المستشفيات في بيلاروسيا وكازاخستان وبوليفيا وعدد من البلدان الأخرى.

    ووافق صندوق الاستثمار الروسي المباشر، (المستثمر الذي مول تطوير أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا "سبوتنيك V")، على توريد عقار "أفيفافير" المضاد لفيروس كورونا إلى 17 دولة.

    اللقاح الروسي سبوتنيك V ضد فيروس كورونا، روسيا
    © Sputnik . Vladimir Pesniya
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    "أفيفافير"، أول دواء في العالم يعتمد على "فافيبيرافير" تتم الموافقة عليه لعلاج " COVID-19"، وسيتم تسليمه الآن رسميا إلى المملكة العربية السعودية والبرازيل وبلغاريا وكولومبيا وصربيا والأرجنتين وتشيلي وكولومبيا والإكوادور والسلفادور وهندوراس والكويت وبنما وباراغواي وصربيا وسلوفاكيا وجنوب أفريقيا والإمارات وأوروغواي.

    بعد تسجيله لأول مرة في روسيا في 29 مايو 2020، تم استخدامه بالفعل لعلاج "كوفيد-19" في أكثر من 70 منطقة روسية وتم شراؤه لاحقًا من قبل بيلاروسيا وبوليفيا وكازاخستان وقيرغيزستان وتركمانستان وأوزبكستان.

    تم تأكيد فعالية "فافيبيرافير" ضد COVID-19 من قبل شركة "Fujifilm Holdings Corp" اليابانية، بعد عدة أشهر من تجارب "أفيفافير" في روسيا.

    ويشير صندوق الاستثمار المباشر الروسي، إلى أنه بالمقارنة مع الشركات المصنعة الروسية الأخرى لـ"فافيبيرافير"، فقد أثبت "أفيفافير" أنه أكثر فعالية (أكثر من 95%) عند علاج أكثر من 400 مريض أصيبوا بمرض فيروس كورونا منذ أبريل.

    وتمت الموافقة على العقار الآن من قبل المنظمين الأوروبيين والشرق الأوسطيين والآسيويين، ليصبح الدواء الأول في روسيا لمكافحة فيروس كورونا للتصدير.

    وفقًا لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، فهو أيضًا خيار أرخص بكثير مقارنة بـ "ريمديسيفير"، وهو دواء يعتمد على "فافيبيرافير" وينتج في الولايات المتحدة.

    يقول كيريل دميترييف، الرئيس التنفيذي لـصندوق الاستثمار المباشر الروسي: "عندما سجلنا أول دواء مضاد لفيروس كورونا في العالم استنادًا إلى "فافيبيرافير"، كان هناك الكثير من الشكوك حيث كان الناس يتساءلون كيف يمكننا تسجيله عندما لم تسجله اليابان بعد". مضيفا

    الآن بعد خمسة أشهر من تجاربنا السريرية، نرى أن اليابان قد أكدت الفعالية السريرية لفافيبيرافير.

    ويؤكد دميترييف أنه "بصرف النظر عن التجارب السريرية التي أجريت في 35 مركزًا طبيًا في روسيا، فقد تم أيضًا اختبار كفاءة "أفيفافير" بواسطة 940 مريضًا في دراسات ما بعد التسجيل الملاحظة، مما جعلها "أكبر تجربة سريرية لعقار قائم على "فافيبيرافير" ضد فيروس كورونا في العالم".

    دميترييف: بالإضافة إلى الفعالية والسلامة المثبتة، فإن "أفيفافير" أرخص بثلاث إلى أربع مرات من "ريمديسيفير".

    ويتابع دميترييف، "استنادًا إلى تجاربنا السريرية المكثفة والأبحاث في اليابان التي تؤكد فعالية فافيبيرافير ضد فيروس كورونا، نعتقد أن أفيفافير وغيره من المنتجات القائمة على فافيبيرافير ستكون الأدوية المضادة للفيروسات الرائدة ضد "كوفيد -19" في العالم".

    تؤكد التجارب كفاءة "أفيفافير"

    وفقًا لنتائج التجارب السريرية بعد التسجيل، فإن المرضى الذين تناولوا "أفيفافير" تعافوا بسرعة أكبر من أعراض "كوفيد-19"، حيث تم القضاء على الفيروس في 30% من الحالات في مرحلة مبكرة، بينما كان مستوى تشبع الأكسجين في دم المريض. وعاد أيضًا إلى طبيعته بشكل أسرع مرتين من وقت تطبيق العلاج التقليدي. ولم يتم الإبلاغ عن أية آثار سلبية من استخدام الدواء.

    إنتاج لقاح ضد المرض الفيروسي كوفيد 19 في مصنع الأدوية بينوفارم بضواحي موسكو، أغسطس/ آب 2020
    © Sputnik . AFK Sistema
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    وفي الوقت نفسه، أظهرت المرحلة الثالثة من التجارب السريرية لعقار "أفيجان" الياباني الذي يعتمد على "فافيبيرافير" أيضًا وقتًا أقصر للشفاء بين مرضى الالتهاب الرئوي غير الحاد، وفقًا للنتائج المنشورة في 23 سبتمبر/ أيلول الجاري.

    كما شارك صندوق الاستثمار المباشر الروسي في تطوير أول لقاح مضاد لفيروس كورونا في العالم، أطلق عليه اسم "سبوتنيك V"، والذي تم تسجيله في روسيا بتاريخ 11 أغسطس/ آب.

    وتلقت روسيا الآن طلبًا للحصول على مليار جرعة من اللقاح من 20 دولة على الأقل، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإندونيسيا والفلبين والمكسيك والبرازيل والهند.

    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا, روسيا, سبوتنيك
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