بعد موقف ترامب المثير للجدل... زعيم الجمهوريين يرد على السؤال الذي تهرب منه الرئيس الأمريكي

قال الزعيم الجمهوري في مجلس الشيوخ الأمريكي، ميتش ماكونيل، اليوم الخميس، إنه سيكون هناك انتقال "منظم" للسلطة بعد الانتخابات الرئاسية في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني.

بعد يوم واحد من رفض ترامب إعلان التزامه بنقل سلمي للسلطة، كتب ماكونيل، قائد الأغلبية الجمهورية في المجلس، بتغريدة: "سيتم تنصيب الفائز بالانتخابات في يوم 20 يناير. سيكون هناك انتقال منظم تماما كما يحدث كل أربع سنوات منذ عام 1792".

The winner of the November 3rd election will be inaugurated on January 20th. There will be an orderly transition just as there has been every four years since 1792. — Leader McConnell (@senatemajldr) September 24, 2020

وخلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، أمس الأربعاء، امتنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن التعهد بانتقال سلمي للسلطة إذا خسر انتخابات الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وقال ترامب، الجمهوري، للصحفيين في البيت الأبيض ردا على سؤال، عما إذا كان سيلتزم بانتقال سلمي للسلطة "سنرى ما سيحدث".

وعلق المرشح الديمقراطي جو بايدن بالقول: "في أي بلد نعيش؟"، بينما قال السيناتور الجمهوري ميت رومني إنه "أمر لا يعقل وغير مقبول".

وتشتد الحرب الكلامية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه البارز جو بايدن، المرشح الديموقراطي للرئاسة الأمريكية، وأصبحت تلك الحرب أكثر شدة باقتراب الانتخابات.

ويرى بايدن أن هذه فترة صعبة في تاريخ أمريكا، وأن سياسة دونالد ترامب الغاضبة والمثيرة للانقسام ليست حلا، وأن البلاد تحتاج إلى القيادة التي يمكن أن توحد الأمريكيين، وتجمعهم.

ويضيف: "حان الوقت لإنهاء "موسم الظلام"، متعهدا بتنفيذ استراتيجية وطنية لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد، في الولايات المتحدة".