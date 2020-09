لافروف: العقوبات أحادية الجانب غير شرعية وتقوض مصداقية الأمم المتحدة

موسكو - سبوتنيك. قال لافروف خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول موضوع "الحفاظ على السلام والأمن الدوليين: الحوكمة العالمية في حقبة ما بعد كوفيد-19": "في عدة بلدان، تنامت الرغبة في البحث في الخارج عن أولئك المسؤولين عن المشاكل الداخلية".

