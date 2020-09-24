لافروف: العقوبات أحادية الجانب غير شرعية وتقوض مصداقية الأمم المتحدة

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن العقوبات أحادية الجانب غير شرعية وتقوض مصداقية الأمم المتحدة.

موسكو - سبوتنيك. قال لافروف خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول موضوع "الحفاظ على السلام والأمن الدوليين: الحوكمة العالمية في حقبة ما بعد كوفيد-19": "في عدة بلدان، تنامت الرغبة في البحث في الخارج عن أولئك المسؤولين عن المشاكل الداخلية".

© Sputnik . Press service of the Ministry of Foreign affairs of the Russian Federation تعزيز الإجراءات حسب صيغة أستانا... لافروف وظريف يبحثان الوضع في سوريا

وأوضح أن "هناك محاولات من قبل الدول الفردية لاستخدام الوضع الحالي لتعزيز المصالح الضيقة الأفق لتسوية الحسابات مع الحكومات غير المرغوب فيها أو المنافسين الجيوسياسيين، على الرغم من كل شيء، تتواصل ممارسة تطبيق عقوبات أحادية الجانب غير مشروعة وتقويض مصداقية وصلاحيات مجلس الأمن الدولي".

وأضاف وزير الخارجية الروسي، أن الوباء أظهر الترابط بين جميع الدول في ظروف وجميع مجالات الحياة العامة.

وأشار لافروف، إلى أن روسيا لفتت الانتباه في أكثر من مناسبة، إلى الحاجة إلى إلغاء القيود، التي تصيب بشكل خاص، في سياق الوباء، الشرائح الضعيفة من السكان وتحد من وصولهم إلى الغذاء والخدمات الطبية.