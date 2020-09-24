سقط فيها مذيع الجزيرة... ما حكاية "تظاهرة أمريكية" ساخرة من تطبيع العرب مع إسرائيل

على خلفية توقيع اتفاقي السلام بين إسرائيل ودولتي الإمارات والبحرين، تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في البلدان العربية، مقطع فيديو يدعي ناشروه أنه لمظاهرة نظمها أمريكيون في الولايات المتحدة ضد التطبيع.

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول بشكل واسع على "فيسبوك" و"تويتر" رجل يضع قناعا يشبه الرئيس الأمريكي، ويسحب خلفه رجلين يرتديان الجلباب والعقال ومكبلين بالسلاسل.

وحظي المقطع بآلاف المشاركات والتفاعلات على منصتي التواصل، مع بداية هذا الأسبوع، ونشرته صفحات وشخصيات بارزة من بينها، المذيع بقناة الجزيرة جمال ريان.

حتى الشعب الامريكي يسخر من الحكام العرب الذين طبعوا مع اسرائيل ..! في تظاهرة يجرهم ترمب فيها بسلاسل مثل العبيد #الامارات #البحرين #الخليج #مصر #المغرب_العربي pic.twitter.com/poZfS5dbXX — جمال ريان (@jamalrayyan) September 21, 2020

لكن بالبحث عبر "جوجل" و"يوتيوب"، تبين وجود نسخة مصورة لهذه التظاهرة قبل عامين، والتي تعود في الحقيقة لحركة احتجاجية نظمت في لندن خلال صيف عام 2018، بالتزامن مع زيارة للرئيس الأمريكي. كما نشرت صورا لهؤلاء الأشخاص في ذات التاريخ.

وأعلنت إسرائيل عن التوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات في 13 أغسطس/ آب الماضي، قبل أن تعلن عن التوصل لاتفاق مماثل مع البحرين، في 11 سبتمبر/أيلول الجاري.

وتم التوقيع رسميا على اتفاقيتي سلام بين إسرائيل ودولتي الإمارات والبحرين، وذلك في البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن، وبحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 15 سبتمبر/ أيلول الماضي.