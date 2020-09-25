ظريف: نحن بحاجة إلى حوار مستمر مع روسيا

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن بلاده بحاجة إلى حوار مستمر مع روسيا في ظل الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة.

وأوضح الوزير، بحسب وكالة "فارس" الإيرانية: "نحن بحاجة إلى حوار مستمر مع أصدقائنا الروس، في ظل الأوضاع الإقليمية والدولية، وكذلك حول العلاقات الثنائية".

© Sputnik . Press service of the Ministry of Foreign affairs of the Russian Federation تعزيز الإجراءات حسب صيغة أستانا... لافروف وظريف يبحثان الوضع في سوريا

وذكر الوزير أن زيارته إلى موسكو وفّرت الفرصة للتحدث عن سوريا وتنسيق المواقف، وينطبق الشيء نفسه على أفغانستان، وكذلك حول الاتفاق النووي والدور الذي لعبته روسيا في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومجلس الأمن الدولي في غضون ذلك.

وتابع ظريف: "في الأشهر الأربعة الماضية، قمت بزيارتين إلى روسيا، وهذه هي المرة الثالثة، لتنسيق المواقف عن كثب، لقد كان لدينا تحرك ناجح للغاية في كل من مجلس الحكام ومجلس الأمن".

وأوضح وزير الخارجية الإيراني أن مثل هذه الزيارات هي فرص كبيرة للحوار.

وتابع: "روسيا دولة مجاورة وعضو دائم في مجلس الأمن وصديق استراتيجي لإيران، وأعتقد أن هذه المحادثات يحتاجها البلدان وستستمر إن شاء الله".