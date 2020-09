ظريف: نحن بحاجة إلى حوار مستمر مع روسيا

وأوضح الوزير، بحسب وكالة "فارس" الإيرانية: "نحن بحاجة إلى حوار مستمر مع أصدقائنا الروس، في ظل الأوضاع الإقليمية والدولية، وكذلك حول العلاقات الثنائية".

