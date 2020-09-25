كيف يمكن للكلاب أن تساعد في شم فيروس كورونا لدى البشر

تعلم كلب عجوز في فنلندا، عمره 8 سنوات، حيلة جديدة تتعلق بشم فيروس كورونا لدى البشر في 7 دقائق فقط.

استقبل مطار هلسنكي الكلب "كوسي" وتسعة "كلاب شم" آخرين في إطار برنامج تجريبي هذا الأسبوع يهدف إلى "تسريع عملية التعرف على فيروس كورونا، وذلك بحسب تقارير إعلامية.

وقالت أولا ليتيجيف، مديرة مطار هلسنيكي: "نحن من الرواد. على حد علمنا، لم يحاول أي مطار آخر استخدام الكلاب في الكشف عن رائحة متعلقة بمصابي COVID-19".

Finland has deployed coronavirus-sniffing dogs at its main international airport in a four-month trial of an alternative testing method.



It's hoped it will become a cost-effective and quick way to identify infected travelers. https://t.co/YbAcCPYn4F pic.twitter.com/YMoWbtZqli — ABC News (@ABC) September 25, 2020

​وأوضحت أن أربعة كلاب ستعمل في المطار خلال نوبة العمل الواحدة، لكن الركاب الذين سيخضعون للاختبار لن يكون لهم اتصال مباشر بالكلاب. إذ أنهم سيُطلب منهم مسح جلدهم بقطعة قماش ووضعها في كوب، ثم يتم إعطاؤه للكلب ليشمها.

أوضحت سوزانا بافيلاينن، الرئيس التنفيذي لشركة WiseNose Ry، وهي شركة الأبحاث المتعلقة بالكلاب في جامعة هلسنكي، أن "الخدمة مخصصة أساسا للمسافرين القادمين من خارج البلاد".

وقال المطار إنه وفقا للاختبارات الأولية التي أجرتها مجموعة بحثية في كلية الطب البيطري في جامعة هلسنكي، فإن "الكلاب قادرة على شم الفيروس بنسبة يقين 100% تقريبا".