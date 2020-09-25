"غوغل مابس" تتيح لمستخدميها إحصاءات المناطق الأكثر تعرضا لانتشار كورونا

قامت غوغل بتحديث خدمة خرائطها المجانية "غوغل مابس" هذا الأسبوع، لتقدّم خاصية تظهر انتشار كوفيد-19 في المناطق التي يقصدها المستخدم، وفق ما أعلن عملاق البحث على الإنترنت في مدونة نُشرت، الخميس.

قالت شركة غوغل إنه سيكون باستطاعة المستخدم النقر على خيار"كوفيد-19"، الذي يتم الوصول إليه عبر ميزة "طبقات" في أعلى زاوية الشاشة، من أجل تعزيز الخرائط بنتائج الأيام السبعة الأخيرة للإصابات لكل 100 ألف نسمة في المناطق التي تتم مشاهدتها.

كما أن هناك مؤشرا سيتيح معرفة إن كان عدد الإصابات بكوفيد-19 في نقطة معينة يسجل ازديادا أو انخفاضا، وفق مدير منتجات "غوغل مابس"، سوغوي بانرجيي.

وأضاف بانرجيي أن الهدف من هذه الأداة هو توفير "معلومات أساسية حول الإصابات بكوفيد-19 في منطقة ما، بحيث يمكنك اتخاذ قرارات مبنية على معلومات أكثر حول أين ستذهب أو ماذا ستفعل".

Разработчики Google Maps создали дополнительную функцию для своих карт, с помощью которой будут информировать о всех случаях Covid-19.https://t.co/8jv9TGBVNz — HOLA News Kazakhstan (@holanewskz) September 25, 2020

ولفت إلى أن البيانات المستخدمة في "طبقة كوفيد" في الخرائط تأتي من مصادر عدة بينها جامعة جونز هوبكنز وصحيفة "نيويورك تايمز" وموقع "ويكيبيديا" الذي يحصل على معلومات بهذا الشأن من المنظمات الصحية ووزارات الصحة الحكومية.

© AP Photo / Patrick Sison غوغل ماب Google Maps

وقالت الشركة التي تتخذ من كاليفورنيا مقرا لها إن هذه الخدمة ستُطرح هذا الأسبوع في جميع أنحاء العالم عبر إصدارات من تطبيق الخرائط مخصصة للهواتف المحمولة التي تعمل بنظامي آبل (آي أو اس) وأندرويد التابع لجوجل على السواء.

Google Maps будет показывать статистику заболеваемости COVID-19 https://t.co/eEX1gPJGBw — Bombshell.today (@BombshellToday) September 24, 2020

وسبق أن قدمت غوجل خدمات خاصة بكوفيد-19 مثل ميزة تسمح للمستخدمين بمعرفة حالة النقل العام ومتى يرجح أن يشهد ازدحاما، وقال بانرجيي "في حين أصبح التنقل أكثر تعقيدا هذه الأيام، نأمل أن تساعدك ميزات خرائط جوجل في الوصول إلى حيث تحتاج أن تكون بأمان وفعالية قدر الإمكان".