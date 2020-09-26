استقالة رئيس وزراء جمهورية توغو وحكومته

أعلنت الرئاسة في جمهورية توغو أن رئيس الوزراء كومي سيلوم كلاسو قدم استقالة حكومته بالكامل الجمعة.

موسكو - سبوتنيك. وقال بيان الرئاسة، إن "رئيس مجلس الوزراء كومي سلوم كلاسو قدم إلى رئيس الجمهورية يوم 25 سبتمبر 2020 استقالة الحكومة بالكامل".

وقبل الرئيس استقالته واغتنم الفرصة للتعبير عن تقديره للجهود المبذولة في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وكذلك للنتائج الإيجابية التي تحققت رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد بسبب وباء فيروس كورونا.