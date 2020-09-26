ترامب: لن نخسر الانتخابات إلا بالتزوير

يرى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه لن يخسر الانتخابات الرئاسية المقبلة إلا إذا أقدم الديمقراطيون على تزوير نتائج التصويت عبر البريد.

وقال ترامب مخاطبا تجمعا لأنصاره في ولاية فيرجينيا: "لن نخسر الانتخابات إلا إذا أقدموا على الغش. لا يمكننا أن نسمح لهم بذلك، فالحديث يدور عن مصير بلادنا، لأن هؤلاء الناس سيدمرون بلادنا"، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وتابع الرئيس الأمريكي "هو الغش وهم يعلمون ذلك، ووسائل الإعلام تعلم تمام العلم ماذا سيحدث. الديمقراطيون يعلمون ذلك أكثر من غيرهم. لا يمكننا أن نسمح لهم بذلك، فإذا لاحظتم شيئا من هذا القبيل عليكم أن تبلغوا بذلك على الفور".

وأضاف ترامب "نريد أن يكون الانتقال وديا، ولا نريد أن يخدعونا، ولا نريد لأن نكون حمقى ونقول دعونا نسلم لهم الحكم. نحن نعلم أنهم قاموا بتزوير ألوفا مؤلفة من بطاقات الاقتراع. لن نتسامح مع هذا أبدا".

وتظهر استطلاعات للرأي أن عددا من الديمقراطيين أكثر من الجمهوريين يعتزمون التصويت عبر البريد لتجنب التعرض للإصابة بفيروس كورونا في أماكن الاقتراع المزدحمة.