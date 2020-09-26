أردوغان بمناسبة يوم القوات البحرية التركية: مستمرون في تعزيز قواتنا البحرية

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده تواصل حماية حقوقها ومصالحها في بحارها بإرادة قوية، وإيمان لا يتزعزع.

وووفقا لوكالة "الأناضول" التركية، جاء في بيان الرئاسة التركية، اليوم السبت، بمناسبة الذكرى السنوية للنصر في معركة بروزة البحرية، ويوم القوات البحرية التركية: "نواصل حماية حقوقنا ومصالحنا في بحارنا بإرادة قوية وإيمان لا يتزعزع".

وتابع البيان: "مستمرون في تعزيز قواتنا البحرية من أجل منح الثقة لأصدقائنا وردع الطامعين بحقوقنا".

وأعرب أردوغان عن فخره بالقوات البحرية التركية، لما تمتلكه من تاريخ حافل بالانتصارات، مثل معركة بروزة، وسعيها لتوريث هذا الإرث الكبير إلى الأجيال القادمة بالشكل الأمثل.

وقال: "تضمن قواتنا البحرية سلامة بحارنا المحيطة ببلادنا من 3 جهات، وتبعث الفخر لدى أمتنا بفضل قوتها المستمدة من تاريخها العريق، وإمكانياتها وقدراتها المتطورة وكوادرها المؤهلة، والنجاحات التي تحرزها في كافة المهام الموكلة إليها".

ولفت إلى أن الأحداث الأخيرة في العالم، وخاصة شرقي المتوسط، تظهر أنه يجب على تركيا أن تصبح قوية في البحار أيضا، كما هو الحال في بقية المجالات.