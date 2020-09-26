استقالة نائب عقب ارتكابه "فضيحة على الهواء" خلال جلسة برلمانية... فيديو

تقدم النائب خوان العامري، عضو البرلمان الأرجنتيني باستقالته بعدما ظهر خلال إحدى الجلسات المنعقدة عبر الإنترنت مباشرة، وهو يقبل صديقته في واقعة أثارت ضجة داخل البلاد.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، رأى جميع النواب في البرلمان القبلة على الهواء مباشرة، مع العلم أن العامري أب لثلاثة أبناء ومنفصل عن زوجته بشكل غير رسمي.

وعقب لحظات من عرض القبلة على شاشة كبيرة خلال نقاش حول ديون المقاطعات، أوقف رئيس البرلمان سيرجيو ماسا الجلسة، ليصوت النواب بالإجماع على تعليق عضوية العامري.

وفي رد فعل للواقعة، قام ائتلاف "جبهة الجميع" الحاكم في الأرجنتين، بطرد العامري من التكتل السياسي، وفتح تحقيق عاجل.

وكان طرد النائب صاحب الـ47 عاما من البرلمان قرارا منتظرا وشبه محسوم ردا على ما وصفته وسائل إعلام أرجنتينية بالفضيحة، إلا أنه استقال أولا.

وقال العامري في بيان: "أتقدم باستقالتي كنائب. أود تقديم اعتذاري لما حدث. لم يكن في نيتي إظهار عدم الاحترام. أنا وصديقتي نعاني حقا بسبب هذا".

وأضاف النائب البرلماني "أشعر بالخجل الشديد لما حدث وأنا آسف للغاية. اتصال الإنترنت في المنطقة التي أقيم فيها سيئ للغاية وكنت أعتقد أنه انقطع".

يذكر أنه سبق اتهام خوان العامري بالتحرش بمراهق، قبل أن يصبح نائبا في البرلمان خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي.