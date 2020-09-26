جونسون: العالم كله يواجه العدو نفسه في الوقت الراهن

أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن المملكة المتحدة ستسهم بـ571 مليون جنيه استرليني في مبادرة "كوفاكس" لتوزيع لقاح مضاد لوباء "كوفيد-19".

وقال جونسون، في كلمة أمام الأمم المتحدة، خلال الاجتماع 75 للجمعية الأممية، إن "المملكة المتحدة ستسهم بمبلغ قدره 571 مليون استرليني في كوفاكس وهي مبادرة جديدة لتوزيع لقاح كورونا".

وأضاف "نحن أكبر مانح للتحالف العالمي للقاحات".

وأشار إلى أن العالم كله يواجه العدو نفسه في الوقت الراهن.

واقترح جونسون "إقامة شبكة عالمية لمراكز البحث الحيواني للبحث في الأمراض التي تنتقل عبر الحيوانات".

واستطرد جونسون "وجدنا أنفسنا خلال تفشي جائحة كورونا غير قادرين على تصنيع القفازات والانزيمات في بلد كان بمثابة مصنع العالم".